Волгоградские коммунальщики отыграли сценарий с отключением света и тепла

В Тракторозаводском районе коммунальщики вместе с представителями аварийных служб, Госжилнадзора и Ростехнадзора отработали на учениях порядок действий на случай отключения энергоснабжения и отопления в жилых домах.
Специалисты различных ведомств во время учений по сценарию отработали нюансы совместной работы. А также они освежили навыки ликвидации возможной аварии при отключении целого района от теплового узла. По итогам тренировки ее участники и представители различных служб смогли оценить эффективность взаимодействия.
Ранее под Волгоградом прошли оперативно-тактические антитеррористические учения.