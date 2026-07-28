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Волгоградские коммунальщики отыграли сценарий с отключением света и тепла

Участниками противоаварийных учений стали также специалисты Госжилнадзора и районной администрации.

В Тракторозаводском районе коммунальщики вместе с представителями аварийных служб, Госжилнадзора и Ростехнадзора отработали на учениях порядок действий на случай отключения энергоснабжения и отопления в жилых домах.

Специалисты различных ведомств во время учений по сценарию отработали нюансы совместной работы. А также они освежили навыки ликвидации возможной аварии при отключении целого района от теплового узла. По итогам тренировки ее участники и представители различных служб смогли оценить эффективность взаимодействия.

Ранее под Волгоградом прошли оперативно-тактические антитеррористические учения.