Волгоградские коммунальщики отыграли сценарий с отключением света и тепла

Специалисты различных ведомств во время учений по сценарию отработали нюансы совместной работы. А также они освежили навыки ликвидации возможной аварии при отключении целого района от теплового узла. По итогам тренировки ее участники и представители различных служб смогли оценить эффективность взаимодействия.