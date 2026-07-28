В Москве открылась выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций»

Она расскажет про эстетику заправки автомобилей бензином в СССР за 100 лет. Посетителям расскажут, как была организована добыча и доставка нефтепродуктов в начале ХХ века. Главный посредник между источником энергии и машиной — колонка. Даже современные зарядные устройства для электромобилей наследуют ее характерный облик: вертикальная стойка, топливный шланг и заправочный кран — «пистолет».Целый раздел посвящен детской игрушке. С развитием серийного производства моторных экипажей появились их уменьшенные копии, а тема движения стала полноценным сюжетом для детских игр. Завершит выставку взгляд на АЗС как на часть массовой культуры. На третьем этаже собрали игрушечные заправки, бензовозы и материалы о том, как автозаправки стали декорациями для фильмов вроде «Королевы бензоколонки» и «Берегись автомобиля».Всего в экспозиции будет представлено около 300 предметов из музейных и частных коллекций.