Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве открылась выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций»

Она расскажет про эстетику заправки автомобилей бензином в СССР за 100 лет. Посетителям расскажут, как была организована добыча и доставка нефтепродуктов в начале ХХ века. Главный посредник между источником энергии и машиной — колонка. Даже современные зарядные устройства для электромобилей наследуют ее характерный облик: вертикальная стойка, топливный шланг и заправочный кран — «пистолет».Целый раздел посвящен детской игрушке. С развитием серийного производства моторных экипажей появились их уменьшенные копии, а тема движения стала полноценным сюжетом для детских игр. Завершит выставку взгляд на АЗС как на часть массовой культуры. На третьем этаже собрали игрушечные заправки, бензовозы и материалы о том, как автозаправки стали декорациями для фильмов вроде «Королевы бензоколонки» и «Берегись автомобиля».Всего в экспозиции будет представлено около 300 предметов из музейных и частных коллекций.

40

Она расскажет про эстетику заправки автомобилей бензином в СССР за 100 лет. Посетителям расскажут, как была организована добыча и доставка нефтепродуктов в начале ХХ века.

Главный посредник между источником энергии и машиной — колонка. Даже современные зарядные устройства для электромобилей наследуют ее характерный облик: вертикальная стойка, топливный шланг и заправочный кран — «пистолет».

Целый раздел посвящен детской игрушке. С развитием серийного производства моторных экипажей появились их уменьшенные копии, а тема движения стала полноценным сюжетом для детских игр.

Завершит выставку взгляд на АЗС как на часть массовой культуры. На третьем этаже собрали игрушечные заправки, бензовозы и материалы о том, как автозаправки стали декорациями для фильмов вроде «Королевы бензоколонки» и «Берегись автомобиля».

Всего в экспозиции будет представлено около 300 предметов из музейных и частных коллекций.