В Свердловской области нет повреждений критической инфраструктуры из-за паводка

«Благодаря консолидированной и оперативной работе всех ведомств и служб мы предотвратили повреждение критически важной инфраструктуры городского хозяйства в подтопленных муниципалитетах. Сейчас ситуация во всех территориях, которые пострадали от стихии, находится под контролем правительства Свердловской области и МЧС России. Наша общая задача — завершить восстановительные работы, чтобы люди вернулись в свои дома», — написал он в «Максе».