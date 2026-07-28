Вратарь «Баварии» допустил уход из футбола: «85% за то, чтобы закончить»

Нойер отметил, что в большинстве случаев он уже завершил бы карьеру, однако удовольствие от работы с тренерским штабом и возможность бороться за трофеи стали причиной, по которой он решил продолжить. Вратарь подчеркнул, что чувствует поддержку семьи и друзей, а также уверенность в собственной способности приносить пользу команде.