Вратарь «Баварии» допустил уход из футбола: «85% за то, чтобы закончить»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер допустил, что текущий сезон может стать для него последним в карьере. В интервью Bild 40-летний голкипер заявил, что все указывает на завершение выступлений, хотя он продолжает получать удовольствие от игры в клубе.
Нойер отметил, что в большинстве случаев он уже завершил бы карьеру, однако удовольствие от работы с тренерским штабом и возможность бороться за трофеи стали причиной, по которой он решил продолжить. Вратарь подчеркнул, что чувствует поддержку семьи и друзей, а также уверенность в собственной способности приносить пользу команде.
В мае голкипер продлил контракт с «Баварией» на один год. Напомним, что Нойер завершил выступления за сборную Германии после чемпионата мира 2026 года. За национальную команду он стал чемпионом мира в 2014 году и завоевал бронзовые медали в 2010-м.
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