Танк, ведомый волгоградцем, уничтожил пулеметный расчет и 9 боевиков ВСУ

По словам автора — командира танкового полка экипаж боевой машины под командованием волгоградца во время выполнения одной из боевых задач уничтожил пулеметный расчет, девятерых боевиков ВСУ, а также минометное орудие. При этом сам командир танка характеризуется как боец не раз проявлявший самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни во время службы. Также командование отмечает, что житель региона не только успешно выполняет боевые задачи, но и заботится о своих подчиненных, помогая им стать профессионалами, а также прикладывает все усилия для сохранения их жизней.