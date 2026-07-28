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Танк, ведомый волгоградцем, уничтожил пулеметный расчет и 9 боевиков ВСУ

Заслуги волгоградца отметил в благодарственном письме его командир танкового полка.

Благодарственное письмо с отметкой о заслугах одного из жителей региона в зоне спецоперации поступило на имя главы Волгограда Владимира Марченко. Подробностями документа поделились в городской администрации.

По словам автора — командира танкового полка экипаж боевой машины под командованием волгоградца во время выполнения одной из боевых задач уничтожил пулеметный расчет, девятерых боевиков ВСУ, а также минометное орудие. При этом сам командир танка характеризуется как боец не раз проявлявший самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни во время службы. Также командование отмечает, что житель региона не только успешно выполняет боевые задачи, но и заботится о своих подчиненных, помогая им стать профессионалами, а также прикладывает все усилия для сохранения их жизней.

А несколькими днями ранее в Камышине семьям погибших героев СВО передали их посмертные награды.

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