Российский бегун Реунков получил травму позвоночника из-за ДТП

Чемпион России Алексей Реунков получил травму позвоночника в дорожно-транспортном происшествии. Данную информацию спортсмен опубликовал в собственном аккаунте в соцсетях.
«Меня сбила машина, когда я ехал на велосипеде по тротуару. Ближайший месяц, скорее всего, я проведу без каких‑либо тренировок», — сообщил он.
Реунков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в марафонском забеге, где финишировал на 14-й позиции, показав время 2:13.49. Этот результат стал наилучшим среди трех российских бегунов, выступавших на той дистанции. Более того, он обогнал ряд ведущих африканских марафонцев, включая Эммануэля Мутаи.
В августе 2014 года на европейском первенстве, проходившем в Цюрихе (Швейцария), спортсмен завоевал бронзу в марафоне, а также помог сборной России одержать победу в Кубке Европы (по сумме результатов трех участников). В апреле 2015 года Реунков вышел на старт престижного Лондонского марафона, где показал высокий результат, заняв 9-е место с временем 2:10.10.
Звание чемпиона страны он получил в 2008 году, победив в закрытом помещении на дистанции 3000 метров с результатом 7 минут 59,12 секунды.