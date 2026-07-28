Российский бегун Реунков получил травму позвоночника из-за ДТП

В августе 2014 года на европейском первенстве, проходившем в Цюрихе (Швейцария), спортсмен завоевал бронзу в марафоне, а также помог сборной России одержать победу в Кубке Европы (по сумме результатов трех участников). В апреле 2015 года Реунков вышел на старт престижного Лондонского марафона, где показал высокий результат, заняв 9-е место с временем 2:10.10.