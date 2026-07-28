Варшава получила от Минска информацию о возможном теракте, детали не разглашаются

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр подтвердил получение от белорусской стороны информации о подготовке теракта на территории страны, однако отказался раскрывать принимаемые меры безопасности.
— Информацию мы получили. Это я могу подтвердить. Но публично обсуждать не будем, какие меры безопасности принимает Польша в таких ситуация, — сказал он агентству БелТА.
Представитель польского МИДа также не ответил на вопрос, располагает ли Варшава данными о человеке, который мог планировать нападение, подчеркнув, что вопросы национальной безопасности не обсуждаются со СМИ.
23 июля Министерство иностранных дел Белоруссии передало временному поверенному в делах Польши информацию о подготовке террористического акта на польской территории. Согласно заявлению Минска, угроза связана с лицом, осужденным в Белоруссии, которое недавно лишилось права на проживание и дополнительной защиты в Польше.
28 июля сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт, который, по данным ведомства, готовился в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.