200 спортсменов выступили на юбилейном триатлоне в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоялся юбилейный турнир по триатлону «Мужество». В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 18 регионов страны, при этом Нижегородскую область представляли порядка 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В рамках соревновательного дня прошли первенство России среди спортсменов до 23 лет, а также чемпионат и первенство региона и Нижнего Новгорода. Программа включала спринт, суперспринт и беговой этап на 5 км. В первенстве страны победили москвичи Инна Сысоева и Семен Кашицын, а на дистанции «спринт» лучшими стали нижегородцы Надежда Морозова и Егор Казанский.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что «Мужество» — старейшая триатлонная гонка страны, проводящаяся с 1987 года, и назвал Гребной канал идеальной локацией для таких стартов. Также он анонсировал проведение еще одного триатлона на этой же площадке в конце августа.
Ранее сообщалось, что жена губернатора Нижегородской области приняла участие в заплыве X-WATERS.