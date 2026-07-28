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200 спортсменов выступили на юбилейном триатлоне в Нижнем Новгороде

На Гребном канале прошел старейший в стране турнир «Мужество», собравший атлетов из 18 регионов России.

В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоялся юбилейный турнир по триатлону «Мужество». В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 18 регионов страны, при этом Нижегородскую область представляли порядка 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В рамках соревновательного дня прошли первенство России среди спортсменов до 23 лет, а также чемпионат и первенство региона и Нижнего Новгорода. Программа включала спринт, суперспринт и беговой этап на 5 км. В первенстве страны победили москвичи Инна Сысоева и Семен Кашицын, а на дистанции «спринт» лучшими стали нижегородцы Надежда Морозова и Егор Казанский.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что «Мужество» — старейшая триатлонная гонка страны, проводящаяся с 1987 года, и назвал Гребной канал идеальной локацией для таких стартов. Также он анонсировал проведение еще одного триатлона на этой же площадке в конце августа.

Ранее сообщалось, что жена губернатора Нижегородской области приняла участие в заплыве X-WATERS.