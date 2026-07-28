200 спортсменов выступили на юбилейном триатлоне в Нижнем Новгороде

В рамках соревновательного дня прошли первенство России среди спортсменов до 23 лет, а также чемпионат и первенство региона и Нижнего Новгорода. Программа включала спринт, суперспринт и беговой этап на 5 км. В первенстве страны победили москвичи Инна Сысоева и Семен Кашицын, а на дистанции «спринт» лучшими стали нижегородцы Надежда Морозова и Егор Казанский.