Теннисистку Александрову увезли с корта на коляске из-за жары

Российская теннисистка Екатерина Александрова была вынуждена досрочно завершить матч первого круга турнира WTA в американском Мемфисе против соотечественницы Кристины Лютовой. После окончания встречи спортсменка не смогла самостоятельно покинуть корт.
Матч получился напряженным и дошел до решающего сета. Первый выиграла Лютова, затем Александрова сравняла счет по партиям, однако при счете 4:5 в третьем сете приняла решение отказаться от продолжения борьбы.
По ходу встречи Александрова несколько раз обращалась за медицинской помощью. Игра проходила при жаре около 36 градусов, а в десятом гейме решающей партии спортсменка упала на корт. После оказания помощи медиками она уже не смогла продолжить матч.
Ранее российская теннисистка Анастасия Захарова выиграла матч первого круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе.