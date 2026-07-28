Россиянам рассказали об опасности скандинавской ходьбы: что важно знать

Скандинавская ходьба больше не ассоциируется только с пенсионерами — сегодня с палками всё чаще гуляет молодежь. По словам фитнес-тренера Дмитрия Савельева, этот вид активности имеет противопоказания и рекомендован далеко не всем. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».