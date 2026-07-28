Россиянам рассказали об опасности скандинавской ходьбы: что важно знать

Скандинавская ходьба больше не ассоциируется только с пенсионерами — сегодня с палками всё чаще гуляет молодежь. По словам фитнес-тренера Дмитрия Савельева, этот вид активности имеет противопоказания и рекомендован далеко не всем. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Специалист указал на главную ошибку: многие уверены, что скандинавская ходьба не может навредить, и выходят на прогулку без какой-либо подготовки, игнорируя технические аспекты.
По словам эксперта, многие ошибаются и с выбором размера палок. Если они слишком высокие, это ведет к зажатости плеч и дискомфорту в шее; если чересчур низкие — заставляют сутулиться и смещать центр тяжести вперед.
Савельев также предупредил, что скандинавская ходьба противопоказана при обострении суставных патологий рук, а также в случае недавних травм плечевого пояса — в таких ситуациях она способна нанести вред.
Однако тренер отметил неожиданный эффект: скандинавская ходьба помогает осанке даже больше, чем развивает выносливость.
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