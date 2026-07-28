Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития за отсутствие

Сообщается, что Дубинина выселили из общежития после того, как он более двух месяцев не появлялся в нём. В суде студент объяснил, что он не проживал в общежитии в период летних каникул и считает, что выселение как мера дисциплинарного взыскания была применена к нему необоснованно.