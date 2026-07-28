Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития за отсутствие

Верховный суд РФ восстановил право студента Артёма Дубинина на проживание в общежитии и признал недействующим правило вуза, согласно которому администрация приняла решение о выселении молодого человека. Историю рассказали в пресс-службе суда.
Сообщается, что Дубинина выселили из общежития после того, как он более двух месяцев не появлялся в нём. В суде студент объяснил, что он не проживал в общежитии в период летних каникул и считает, что выселение как мера дисциплинарного взыскания была применена к нему необоснованно.
«Изучив доводы жалобы, Верховный суд России признал оспариваемые правила недействующими, поскольку они не зарегистрированы в установленном порядке, в связи с чем не могут регулировать права и обязанности», — информирует пресс-служба суда.
Напомним, с нового учебного года в РФ планируется ввести единые правила предоставления общежитий студентам. Кто может претендовать на места в общежитиях, узнайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает высшие учебные заведения предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей.