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Риттер: по прилёте в США команда Зеленского хотела создать видимость толпы

Команда Зеленского пыталась создать видимость толпы в Соединённых Штатах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Источник: Аргументы и факты

Команда Зеленского «пыталась создать видимость толпы» в Соединённых Штатах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он уточнил, что на самом деле Зеленского в Соединённых Штатах встретил лишь один человек. Речь идёт о подавшей в отставку послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

«Зеленский думал, что летит в Вашингтон, где его встретят как героя-победителя. Возле трапа никого не было. Он вышел из самолёта, его встречала только подавшая в отставку посол Украины в США, погрязшая в коррупционных скандалах. Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер отметил, что Запад понимает, что Зеленский «зашёл слишком далеко».

Напомним, Зеленский встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, встреча длилась менее часа. Зеленского провели с бокового входа Белого дома. По словам экспертов, речь идёт о пренебрежительном отношении.

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