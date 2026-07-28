Команда Зеленского «пыталась создать видимость толпы» в Соединённых Штатах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что на самом деле Зеленского в Соединённых Штатах встретил лишь один человек. Речь идёт о подавшей в отставку послу Украины в США Ольге Стефанишиной.
«Зеленский думал, что летит в Вашингтон, где его встретят как героя-победителя. Возле трапа никого не было. Он вышел из самолёта, его встречала только подавшая в отставку посол Украины в США, погрязшая в коррупционных скандалах. Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер отметил, что Запад понимает, что Зеленский «зашёл слишком далеко».
Напомним, Зеленский встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, встреча длилась менее часа. Зеленского провели с бокового входа Белого дома. По словам экспертов, речь идёт о пренебрежительном отношении.