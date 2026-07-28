Риттер: по прилёте в США команда Зеленского хотела создать видимость толпы

«Зеленский думал, что летит в Вашингтон, где его встретят как героя-победителя. Возле трапа никого не было. Он вышел из самолёта, его встречала только подавшая в отставку посол Украины в США, погрязшая в коррупционных скандалах. Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек», — сказал Риттер.