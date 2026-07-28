Бернэм выступил против продажи прав на ЧМ по футболу частным инвесторам

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм высказался против продажи коммерческих прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам.
«Позвольте мне ясно выразиться. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и которые стоят у кромки поля каждую неделю в любую погоду. Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мире спорта. И никто не имел права его продавать. Называйте эту сделку как хотите, но как только вы продаете хотя бы часть игры, вы предаете саму ее суть. Футбол принадлежит фанатам. Так было и так будет всегда», — написал глава британского правительства в X. Бернэм, родившийся в пригороде Ливерпуля, является давним болельщиком местного футбольного клуба «Эвертон».
Ранее газета The Times сообщила, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов. План предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА — чемпионат мира и клубный чемпионат мира.
Два источника издания сообщили о проведении консультаций с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Каждая из 211 ассоциаций — членов ФИФА может получить долю стоимостью около $20 млн. Инфантино может занять пост комиссионера новой компании.