Бернэм выступил против продажи прав на ЧМ по футболу частным инвесторам

«Позвольте мне ясно выразиться. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и которые стоят у кромки поля каждую неделю в любую погоду. Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мире спорта. И никто не имел права его продавать. Называйте эту сделку как хотите, но как только вы продаете хотя бы часть игры, вы предаете саму ее суть. Футбол принадлежит фанатам. Так было и так будет всегда», — написал глава британского правительства в X. Бернэм, родившийся в пригороде Ливерпуля, является давним болельщиком местного футбольного клуба «Эвертон».