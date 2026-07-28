В России изменились правила лечения туберкулёза у детей

Минздрав РФ утвердил новую версию стандарта лечения детского туберкулеза. Перечень препаратов расширен более чем на 20 позиций. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно нововведениям, курс лечения в среднем продлен почти на три месяца — с 9 до 12 месяцев. Кроме того, перечень диагностических процедур пополнился современными лабораторными тестами и инструментальными обследованиями.
Документ дополнительно предусматривает обязательные первичные осмотры узкими специалистами: терапевтического профиля (педиатр, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог), хирургического направления (хирург, уролог-андролог), а также ЛОР-врача, инфекциониста, невролога, клинического фармаколога и медицинского психолога. Для девочек также предусмотрена консультация акушера-гинеколога.
Российский перечень разрешенных к медицинскому применению препаратов также был расширен — в него добавлены новые наименования.
Немногим ранее Минздрав обновил правила оказания стоматологической помощи.