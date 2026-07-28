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В России изменились правила лечения туберкулёза у детей

Минздрав РФ обновил стандарт медпомощи детям при туберкулёзе.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав РФ утвердил новую версию стандарта лечения детского туберкулеза. Перечень препаратов расширен более чем на 20 позиций. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно нововведениям, курс лечения в среднем продлен почти на три месяца — с 9 до 12 месяцев. Кроме того, перечень диагностических процедур пополнился современными лабораторными тестами и инструментальными обследованиями.

Документ дополнительно предусматривает обязательные первичные осмотры узкими специалистами: терапевтического профиля (педиатр, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог), хирургического направления (хирург, уролог-андролог), а также ЛОР-врача, инфекциониста, невролога, клинического фармаколога и медицинского психолога. Для девочек также предусмотрена консультация акушера-гинеколога.

Российский перечень разрешенных к медицинскому применению препаратов также был расширен — в него добавлены новые наименования.

Немногим ранее Минздрав обновил правила оказания стоматологической помощи.