Airbus установил новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета

Авиакомпания Qantas совместно с Airbus установила новый мировой рекорд по продолжительности беспосадочного перелета. Первый самолет A350−1000ULR выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа 23 минуты.
Во время полета лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Испытание стало самым продолжительным беспосадочным перелетом в истории гражданской авиации, превзойдя прежнее достижение, установленное в 2005 году самолетом Boeing 777−200LR.
Рекордный рейс стал частью проекта Sunrise, который Qantas реализует с 2017 года. Его цель — запуск сверхдальних коммерческих маршрутов без промежуточных посадок из Австралии в крупнейшие города мира, что позволит пассажирам преодолевать рекордные расстояния и даже наблюдать два рассвета за одно путешествие.
Ранее на Кубке Азии по фридайвингу, который проходил на Филиппинах, россиянин Алексей Молчанов погрузился на 129 метров в раздельных ластах. Это стало его 43-м мировым рекордом в карьере.