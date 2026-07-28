Airbus установил новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета

Рекордный рейс стал частью проекта Sunrise, который Qantas реализует с 2017 года. Его цель — запуск сверхдальних коммерческих маршрутов без промежуточных посадок из Австралии в крупнейшие города мира, что позволит пассажирам преодолевать рекордные расстояния и даже наблюдать два рассвета за одно путешествие.