Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за преступления с VPN и ИИ

Как сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин «Интерфакс», в Уголовный кодекс предлагается внести норму об отягчающем обстоятельстве в виде совершения преступления с использованием ИКТ и технологий искусственного интеллекта. По его словам, сейчас в законодательстве отсутствует универсальное правило, обеспечивающее усиление ответственности за подобные действия и эффективное превентивное воздействие.