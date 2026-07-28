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Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за преступления с VPN и ИИ

Использование ИИ и VPN при преступлениях станет отягчающим.

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений.

Как сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин «Интерфакс», в Уголовный кодекс предлагается внести норму об отягчающем обстоятельстве в виде совершения преступления с использованием ИКТ и технологий искусственного интеллекта. По его словам, сейчас в законодательстве отсутствует универсальное правило, обеспечивающее усиление ответственности за подобные действия и эффективное превентивное воздействие.

Такой подход позволит охватить все предусмотренные законом деяния без исключения, включая кибермошенничество, незаконный оборот данных и посягательства на критическую информационную инфраструктуру.

Глава СКР подчеркнул, что речь идет о системном подходе, когда технологии выступают основным средством достижения преступного результата, а не о механическом ужесточении за формальное использование гаджетов.

Для волгоградцев принятие такого законопроекта означает более строгий контроль за цифровыми преступлениями в регионе. Жители области, ставшие жертвами кибермошенников или незаконного использования персональных данных, смогут рассчитывать на более суровое наказание для злоумышленников, применяющих современные технологии в противоправных целях.

Ранее сообщалось о возможнх последствиях четырехдневной рабочей недели.