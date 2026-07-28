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Прокуратура Волгограда контролирует дело о смертельном ДТП пары бензовозов

В результате лобового столкновения обе машины вспыхнули, а их водители погибли.

Прокуратура региона взяла на контроль дело о столкновении двух бензовозов днем 28 июля, которое унесло жизни водителей автоцистерн, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

Авария произошла около двух часов дня на федеральной трассе Р-228, связывающей город-герой с Саратовом и Сызранью. По версии следствия в Дубовском районе неподалеку от поворота к селу Горная Пролейка один из большегрузов вышел на встречную полосу — прямо «в лоб» такому же большегрузу с таким же опасным содержимым цистерны. Сила удара оказалась такова, что оба бензовоза вспыхнули. В аварии погибли и водители машин — мужчины 54-х и 59-ти лет.

По итогам дела прокуратура определит законность принятого процессуального решения.