Прокуратура Волгограда контролирует дело о смертельном ДТП пары бензовозов

Авария произошла около двух часов дня на федеральной трассе Р-228, связывающей город-герой с Саратовом и Сызранью. По версии следствия в Дубовском районе неподалеку от поворота к селу Горная Пролейка один из большегрузов вышел на встречную полосу — прямо «в лоб» такому же большегрузу с таким же опасным содержимым цистерны. Сила удара оказалась такова, что оба бензовоза вспыхнули. В аварии погибли и водители машин — мужчины 54-х и 59-ти лет.