Вратарь «Штурма» Худяков не пропустил голов в матче квалификации ЛЧ

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» с российским вратарем Даниилом Худяковым со счетом 2:0 на выезде обыграл шотландский «Хартс» в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эдинбурге.
В первой игре «Штурм» одержал разгромную победу со счетом 4:0. Худяков защищал ворота австрийского клуба в обоих матчах.
В третьем квалификационном раунде «Штурм» сыграет с победителем противостояния между турецким «Фенербахче» и польским «Гурником». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Стамбула. Ответная игра состоится 29 июля.