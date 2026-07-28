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Вратарь «Штурма» Худяков не пропустил голов в матче квалификации ЛЧ

Австрийская команда по сумме двух матчей обыграла шотландский «Хартс» и вышла в третий квалификационный раунд.

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» с российским вратарем Даниилом Худяковым со счетом 2:0 на выезде обыграл шотландский «Хартс» в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эдинбурге.

В первой игре «Штурм» одержал разгромную победу со счетом 4:0. Худяков защищал ворота австрийского клуба в обоих матчах.

В третьем квалификационном раунде «Штурм» сыграет с победителем противостояния между турецким «Фенербахче» и польским «Гурником». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Стамбула. Ответная игра состоится 29 июля.