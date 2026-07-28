Инженер Virgin погиб внутри топливного бака Boeing 787 от падения деталей

Авиаинженера компании Virgin раздавило деталями пассажирского самолета внутри топливного бака. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает The Sun.
Трагедия произошла в британском аэропорту в июне. 23-летний инженер Джорджи Бакстон залез в топливный отсек Boeing 787 для проведения испытаний, когда на него внезапно обрушились детали двигателя.
Мужчину экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако за четыре недели он так и не пришел в сознание. В начале июля его отключили от аппарата.
— Причина смерти пока не ясна, и власти приостановили полеты этого самолета до дальнейшего уведомления по соображениям безопасности, — сообщил источник газеты.
Авиаперевозчик направил запрос в Boeing для выявления технической неисправности.
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