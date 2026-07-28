Калинская обыграла Касаткину в матче теннисного турнира в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 5-м номером. Касаткина пробилась в основную сетку через квалификацию. В следующем круге россиянка сыграет с Джанис Тьен из Индонезии (без номера посева).
27-летняя Калинская располагается на 20-й строчке в мировом рейтинге. На счету россиянки нет побед на соревнованиях под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open (2024) и Roland Garros (2026).
Касаткиной 29 лет, она занимает 61-е место в рейтинге WTA. В активе спортсменки 8 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В 2022 году теннисистка дошла до полуфинала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. С марта 2025 года Касаткина стала представлять Австралию.
Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей соревнований является канадка Лейла Фернандес. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022).