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Врач объяснила, как пользоваться наушниками и не испортить слух

Лор Данская посоветовала использовать наушники не более четырех часов в день.

Источник: Комсомольская правда

Длительное использование наушников может привести к необратимым изменениям слуха. Об этом aif.ru рассказала врач-оториноларинголог Гузяль Данская.

Специалист отметила, что безопасный уровень громкости устройства составляет 80−85 децибел (дБ). При превышение этих значений происходит повреждение волосковых клеток в улитке уха, которые не восстанавливаются, а это ведет к необратимой тугоухости.

По ее словам, даже при соблюдении безопасного уровня громкости продолжительность использования наушников играет главную роль.

«Безопасным считается использовать наушники 3−4 часа в день (суммарно). Каждый час необходимо делать перерыв на 10−15 минут», — сказала она.

Телеканал «Царьград» предупредил, что опасность представляют внутриканальные наушники, которые в случае длительного использования могут травмировать нежную кожу слухового прохода. При этом отсутствие регулярного ухода за такими устройствами в сочетании с микротравмами кожных покровов может стать причиной развития наружного отита.