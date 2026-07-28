Врач объяснила, как пользоваться наушниками и не испортить слух

Длительное использование наушников может привести к необратимым изменениям слуха. Об этом aif.ru рассказала врач-оториноларинголог Гузяль Данская.
Специалист отметила, что безопасный уровень громкости устройства составляет 80−85 децибел (дБ). При превышение этих значений происходит повреждение волосковых клеток в улитке уха, которые не восстанавливаются, а это ведет к необратимой тугоухости.
По ее словам, даже при соблюдении безопасного уровня громкости продолжительность использования наушников играет главную роль.
«Безопасным считается использовать наушники 3−4 часа в день (суммарно). Каждый час необходимо делать перерыв на 10−15 минут», — сказала она.
Телеканал «Царьград» предупредил, что опасность представляют внутриканальные наушники, которые в случае длительного использования могут травмировать нежную кожу слухового прохода. При этом отсутствие регулярного ухода за такими устройствами в сочетании с микротравмами кожных покровов может стать причиной развития наружного отита.