Врач объяснила, как пользоваться наушниками и не испортить слух

Телеканал «Царьград» предупредил, что опасность представляют внутриканальные наушники, которые в случае длительного использования могут травмировать нежную кожу слухового прохода. При этом отсутствие регулярного ухода за такими устройствами в сочетании с микротравмами кожных покровов может стать причиной развития наружного отита.