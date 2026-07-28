Смертность от СПИДа растет: UNAIDS бьет тревогу из-за дефицита средств

Международное сообщество может столкнуться с новой вспышкой эпидемии ВИЧ, если тренд на сокращение финансирования программ по борьбе с инфекцией продолжится. Такой прогноз содержится в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), опубликованном накануне.
Как следует из документа, объем международной помощи, направляемой на противодействие распространению вируса, резко сократился. По данным организации, с 2024 по 2025 год финансирование уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов — с 8,8 до 7,3 миллиарда долларов. Падение составило 18%, что стало самым низким показателем за последние почти два десятилетия.
В UNAIDS подчеркивают, что урезание бюджетов уже дает негативные последствия. Согласно расчетам экспертов, в 2025 году число новых случаев заражения ВИЧ достигло 1,2 миллиона человек, а порядка 570 тысяч пациентов скончались от заболеваний, связанных со СПИДом. Если экстренно не переломить ситуацию и не достигнуть целевых показателей, запланированных на 2030 год, количество инфицированных к этому времени может превысить 3 миллиона.
В организации также обратили внимание на общий спад объемов помощи на цели развития в мире — в 2025 году он составил 23%. Наиболее уязвимыми оказались именно глобальные программы здравоохранения, в том числе меры по профилактике ВИЧ. Особенно критична ситуация для ряда африканских государств, где зависимость от внешнего финансирования превышает 90%.
В докладе констатируется, что рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в 2025 году зафиксирован в трех регионах и 21 стране, в том числе в Восточной Европе и Центральной Азии. При этом около 9 миллионов из 41 миллиона людей, живущих с вирусом, остаются без лечения. Почти половина ВИЧ-положительных детей не имеют доступа к антиретровирусной терапии.
Ранее мы писали, что ВИЧ-инфицированного иностранца депортируют из Приамурья.
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