Смертность от СПИДа растет: UNAIDS бьет тревогу из-за дефицита средств

В UNAIDS подчеркивают, что урезание бюджетов уже дает негативные последствия. Согласно расчетам экспертов, в 2025 году число новых случаев заражения ВИЧ достигло 1,2 миллиона человек, а порядка 570 тысяч пациентов скончались от заболеваний, связанных со СПИДом. Если экстренно не переломить ситуацию и не достигнуть целевых показателей, запланированных на 2030 год, количество инфицированных к этому времени может превысить 3 миллиона.