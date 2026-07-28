Российская теннисистка Лютова выиграла свой первый матч на турнирах WTA

За время матча Александрова подала девять подач навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Лютова не сделала ни одной подачи навылет при шести двойных ошибках, а также реализовала пять из 21 брейк-пойнта. В следующем раунде соревнований Кристина Лютова встретится с представительницей Австралии Майей Джойнт.