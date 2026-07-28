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Российская теннисистка Лютова выиграла свой первый матч на турнирах WTA

Российская теннисистка, 16-летняя Кристина Лютова, выиграла первый матч на турнирах WTA в своей карьере — она победила 19-ю ракетку мира, соотечественницу Екатерину Александрову.

Российская теннисистка, 16-летняя Кристина Лютова, выиграла первый матч на турнирах WTA в своей карьере — она победила 19-ю ракетку мира, соотечественницу Екатерину Александрову.

Встреча на турнире WTA-250 в американском Мемфисе завершилась досрочно. Александрова снялась с игры в третьем сете при счете 6:7 (2:7), 6:4, 4:5. Матч продолжался 3 часа 8 минут.

За время матча Александрова подала девять подач навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Лютова не сделала ни одной подачи навылет при шести двойных ошибках, а также реализовала пять из 21 брейк-пойнта. В следующем раунде соревнований Кристина Лютова встретится с представительницей Австралии Майей Джойнт.

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