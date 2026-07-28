В России определили новый внешний вид такси: что изменилось

Кроме этого, на фонаре и по бокам автомобиля следует размещать одинаковые опознавательные знаки. Они выполняются в едином стиле: шахматный узор из девяти контрастных квадратов (четыре сверху, пять снизу) с минимальной длиной грани 23 мм. Все элементы должны совпадать по цвету, размеру и месту нанесения.