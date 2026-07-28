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В России определили новый внешний вид такси: что изменилось

В России заработал ГОСТ на опознавательные знаки для такси.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля в России начал действовать новый государственный регламент. Речь идет о стандарте внешнего вида обозначений на автомобилях такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

По новому ГОСТу, такси должно быть оснащено оранжевым фонарем на крыше с немигающим желтым светом. Устройство должно просматриваться с обеих сторон — и с передней, и с задней части автомобиля.

При этом номерной знак необходимо продублировать на дверях с обеих сторон автомобиля. Надпись делается крупным черным шрифтом без засечек — для лучшей читаемости людьми с плохим зрением.

Кроме этого, на фонаре и по бокам автомобиля следует размещать одинаковые опознавательные знаки. Они выполняются в едином стиле: шахматный узор из девяти контрастных квадратов (четыре сверху, пять снизу) с минимальной длиной грани 23 мм. Все элементы должны совпадать по цвету, размеру и месту нанесения.

Напомним, что с 2027 года россиян ждет новый ГОСТ на пиво.