Sky: члены УЕФА обсудят бойкот чемпионатов мира

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Представители национальных федераций, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на этой неделе проведут экстренное совещание, чтобы обсудить несогласие с попыткой Международной федерации футбола (ФИФА) продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает телеканал Sky.
Отмечается, что соответствующие планы вызвали новую волну возмущения в УЕФА по поводу того, как президент ФИФА Джанни Инфантино управляет организацией. По информации источника, члены УЕФА могут прибегнуть к крайней угрозе бойкота чемпионатов мира, если глава Международной федерации футбола не откажется от своих намерений.
В чемпионате мира 2026 года впервые приняли участие 48 сборных. Ранее Инфантино сообщил порталу Blue Sport, что ФИФА может рассмотреть возможность увеличения количества участников мирового первенства до 64 команд.
В 2027 году в Бразилии должен состояться чемпионат мира среди женских сборных.