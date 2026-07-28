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Sky: члены УЕФА обсудят бойкот чемпионатов мира

В УЕФА не согласны с попыткой ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Представители национальных федераций, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на этой неделе проведут экстренное совещание, чтобы обсудить несогласие с попыткой Международной федерации футбола (ФИФА) продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает телеканал Sky.

Отмечается, что соответствующие планы вызвали новую волну возмущения в УЕФА по поводу того, как президент ФИФА Джанни Инфантино управляет организацией. По информации источника, члены УЕФА могут прибегнуть к крайней угрозе бойкота чемпионатов мира, если глава Международной федерации футбола не откажется от своих намерений.

В чемпионате мира 2026 года впервые приняли участие 48 сборных. Ранее Инфантино сообщил порталу Blue Sport, что ФИФА может рассмотреть возможность увеличения количества участников мирового первенства до 64 команд.

В 2027 году в Бразилии должен состояться чемпионат мира среди женских сборных.