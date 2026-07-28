Sky: члены УЕФА обсудят бойкот чемпионатов мира

Отмечается, что соответствующие планы вызвали новую волну возмущения в УЕФА по поводу того, как президент ФИФА Джанни Инфантино управляет организацией. По информации источника, члены УЕФА могут прибегнуть к крайней угрозе бойкота чемпионатов мира, если глава Международной федерации футбола не откажется от своих намерений.