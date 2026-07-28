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Альпинист Пятницин заявил о коварстве Эльбруса для восхождения с детьми

Главный риск в горах — разреженный воздух, как он влияет на организм ребенка толком не изучено, отметил Пятницин.

Источник: Комсомольская правда

Гибель людей при восхождении на Эльбрус происходит из-за нарушений правил безопасности. Об этом в эфире RTVI заявил альпинист Александр Пятницин. Он рассказал, какие меры предосторожности нужно соблюдать, выходя в горы.

По его словам, гора не относится к очень сложным маршрутам. Однако Эльбрус очень коварен, и поэтому нужно соблюдать определенные правила безопасности и подготовленности.

Спортсмен отметил, что в горах большие риски, и самое главное — это разреженный воздух. Как он влияет на организм ребенка еще до сих пор никто сильно и не изучал. Гибель 11-летнего мальчика при восхождении на Эльбрус — это целиком ответственность его родителей. Такому ребенку ходить в гору нельзя, заключил Пятницин.

KP.RU сообщил, что 11-летний Платон перед гибелью на Эльбрусе сказал, что он замерзает, затем крепко обнял отца и отпустил. По словам мужчины, он стал делать сыну искусственное дыхание и массаж сердца.