Альпинист Пятницин заявил о коварстве Эльбруса для восхождения с детьми

Спортсмен отметил, что в горах большие риски, и самое главное — это разреженный воздух. Как он влияет на организм ребенка еще до сих пор никто сильно и не изучал. Гибель 11-летнего мальчика при восхождении на Эльбрус — это целиком ответственность его родителей. Такому ребенку ходить в гору нельзя, заключил Пятницин.