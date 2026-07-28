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ООН: мир рискует столкнуться с эпидемией ВИЧ

Миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.

Источник: Аргументы и факты

Сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. К такому выводу пришли специалисты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, представившие очередной доклад о ситуации в мире.

Согласно документу, объем международной поддержки снизился с 8,8 млрд долларов в 2024 году до 7,3 млрд долларов в 2025-м. Это означает сокращение почти на 18% и стало самым низким уровнем финансирования за последние два десятилетия.

Эксперты предупреждают, что уменьшение расходов на профилактику, лечение и работу с населением способно свести на нет достигнутые результаты. По данным доклада, только в 2025 году ВИЧ заразились около 1,2 млн человек, а еще 570 тысяч умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов заявил, что планы по созданию российской вакцины против ВИЧ-инфекции должны быть реализованы в ближайшие два года.

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