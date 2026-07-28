ООН: мир рискует столкнуться с эпидемией ВИЧ

Эксперты предупреждают, что уменьшение расходов на профилактику, лечение и работу с населением способно свести на нет достигнутые результаты. По данным доклада, только в 2025 году ВИЧ заразились около 1,2 млн человек, а еще 570 тысяч умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.