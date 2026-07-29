Календарь на 29 июля: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

29 июля экологи и любители животных по всему миру отмечают Международный день тигра. День заботы о любимых людях напоминает о том, как важно дарить друг другу внимание. По народному календарю наступал Финогеев день — время труда и строгого запрета на безделье. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 29 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».