О возможном налете БПЛА предупредили волгоградцев вечером 28 июля

Угроза удара беспилотниками нависла над Волгоградской области поздним вечером вторника, 28 июля.
О беспилотной опасности жителей региона предупредили в 23:33. Горожан попросили соблюдать простые правила безопасности, отойдя от окон, не пользуясь лифтом и соблюдая меры осторожности на улице.
Налет украинских дронов в Волгоградской области отражали и сегодняшней ночью. Всего над атакованными регионами страны ликвидировали 356 смертоносных летательных аппаратов.
Фото Андрея Поручаева.
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