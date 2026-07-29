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О возможном налете БПЛА предупредили волгоградцев вечером 28 июля

Угроза удара беспилотниками нависла над Волгоградской области поздним вечером вторника, 28 июля.

Угроза удара беспилотниками нависла над Волгоградской области поздним вечером вторника, 28 июля.

О беспилотной опасности жителей региона предупредили в 23:33. Горожан попросили соблюдать простые правила безопасности, отойдя от окон, не пользуясь лифтом и соблюдая меры осторожности на улице.

Налет украинских дронов в Волгоградской области отражали и сегодняшней ночью. Всего над атакованными регионами страны ликвидировали 356 смертоносных летательных аппаратов.

Фото Андрея Поручаева.

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