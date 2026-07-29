Истребители морской авиации Балтфлота нанесли удары высокоточными бомбами по наземным целям «противника»

Перед лётчиками стояла задача провести предварительную разведку и уничтожить с помощью авиационных бомб П-50Т командные пункты, фортификационные сооружения, скопления бронетехники и живой силы условного противника. Специальные мишени были установлены на одном из полигонов на востоке региона. Кроме того, экипажи уничтожили групповые наземные цели, имитирующие колонны бронированной и автомобильной техники неуправляемыми ракетами С-8 и огнём из 30-ти мм автоматической скорострельной пушки.