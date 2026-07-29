Что можно и нельзя делать в Финогеев день 29 июля на Финогеевы зажинки

Православная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена. В народе празднуют Финогеев день. Также существует еще одно название — Финогеевы зажинки. С указанной даты лето становится знойным, а ночи прохладными. А еще с 29 июля начиналась жатва.
Что нельзя делать 29 июля.
Запрещено ходить в лес и на рыбалку. Кроме того, нельзя полностью косить поле при уборке урожая. Предки верили, что дух полей Полевик может обидеться и следующий год будет неурожайным.
Что можно делать 29 июля.
По традиции, в этот день звали гостей, накрывали большой стол, за которым играли в настольные игры и обсуждали различные истории. Таким образом, как считалось, можно привлечь в дом удачу и счастье.
Согласно приметам, гром предсказывает дождь. В том случае, если в высоко в небе летают коршуны, то погода будет жаркой.
Кстати, синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.
Тем временем эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.