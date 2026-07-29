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Что можно и нельзя делать в Финогеев день 29 июля на Финогеевы зажинки

Узнали приметы и запреты на 29 июля, когда отмечают Финогеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена. В народе празднуют Финогеев день. Также существует еще одно название — Финогеевы зажинки. С указанной даты лето становится знойным, а ночи прохладными. А еще с 29 июля начиналась жатва.

Что нельзя делать 29 июля.

Запрещено ходить в лес и на рыбалку. Кроме того, нельзя полностью косить поле при уборке урожая. Предки верили, что дух полей Полевик может обидеться и следующий год будет неурожайным.

Что можно делать 29 июля.

По традиции, в этот день звали гостей, накрывали большой стол, за которым играли в настольные игры и обсуждали различные истории. Таким образом, как считалось, можно привлечь в дом удачу и счастье.

Согласно приметам, гром предсказывает дождь. В том случае, если в высоко в небе летают коршуны, то погода будет жаркой.

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