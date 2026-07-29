Гороскоп на сегодня, 29 июля 2026 года

Обратите пристальное внимание на препятствия во сне. Если вам снится, что вы карабкаетесь в гору, тащите тяжелый груз или взбираетесь по бесконечной лестнице — это знак того, что ваше подсознание готово к долгосрочной работе, и вы находитесь на верном пути, хотя усталость неизбежна. Падения во сне сегодня не критичны, они означают, что вы сбрасываете с себя старые обязательства, которые тянули вас вниз. А вот сны о деньгах, золоте или драгоценностях в эту ночь крайне благоприятны — они сулят не столько внезапное богатство, сколько справедливую оплату вашего труда. Если вам приснился ремонт, стройка или высадка растений — это мощный сигнал: сейчас идеальное время закладывать базу для будущего успеха. Опасайтесь снов о трещинах и разбитой посуде — это предупреждение, что в реальной жизни вы перегружаете себя и рискуете разрушить здоровье из-за перфекционизма.