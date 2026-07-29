Что можно и нельзя делать в Финогеев день 29 июля 2026 года

Никаких ссор и сплетен. Это главный запрет. Любой конфликт, начатый 29 июля, обещает стать затяжным и разрушительным. Особенно это касается семейных склок — они могут рассорить родственников надолго. Слова в этот день обладают тяжелой силой. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе ходите в лес (особенно в одиночку). В средней полосе у птиц начинается линька, молодняк учится летать. В народе говорили, что в этот день «Заря ходит по лесу и собирает выпавшие перья». Шум, охота, рубка дров, сбор грибов и ягод в чащобе считались святотатством. Вмешательство в тишину леса навлекает беду. Если очень нужны грибы, лучше оставаться на опушке. Не начинайте глобальных дел и финансовых операций. Категорически не рекомендуется брать в долг, давать в долг, заключать крупные сделки или обсуждать повышение зарплаты. Считается, что вместе с деньгами или новым начинанием можно отдать свою удачу. Не подметайте и не мойте полы. Уборка в этот день воспринималась как способ «вымести» из дома счастье и достаток. Если без уборки не обойтись, делайте это с мыслью о том, что выметаете именно сор, а не благополучие (постарайтесь свести ритуал к минимуму). 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе ленитесь и не грустите. Сидеть без дела в Финогеев день — значит пригласить в дом нищету и болезни. Но и унывать нельзя: считалось, что тоска в этот день «сушит душу» и портит здоровье. Как понять свое предназначение и найти любимое делоНе спите на двух подушках. Есть и специфический бытовой запрет: сон на двух подушках может привести к тому, что вы «проспите» свое счастье или потеряете вторую половинку. Как понять, что муж изменяет: 5 верных признаков.