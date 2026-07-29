Эми дышала, а Кэрри танцевала: Жених почтил память матери, станцевав с женщиной, которой пересадили её лёгкие

На свадьбе Гидденс заменила мать жениха во время традиционного танца. Женщина назвала приглашение честью и подчеркнула, что Ферт хотел провести этот момент рядом с человеком, который сохранил часть его матери. Семьи Ферта и Гидденс поддерживали связь после трансплантации. Они встречались на годовщинах операции, днях рождения и других семейных мероприятиях.