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Эми дышала, а Кэрри танцевала: Жених почтил память матери, станцевав с женщиной, которой пересадили её лёгкие

Житель Техаса Мэтью Ферт станцевал на своей свадьбе с Кэрри Гидденс, которой 13 лет назад пересадили лёгкие его умершей матери. Церемония прошла в США, сообщает Daily Mail со ссылкой на телеканал KWTX.

Источник: Life.ru

Мать жениха Эми Ферт умерла в 2012 году в возрасте 38 лет из-за кровоизлияния в мозг. После её смерти врачи пересадили лёгкие Кэрри Гидденс, которая десятилетиями боролась с муковисцидозом. Перед операцией женщина находилась на аппарате жизнеобеспечения.

На свадьбе Гидденс заменила мать жениха во время традиционного танца. Женщина назвала приглашение честью и подчеркнула, что Ферт хотел провести этот момент рядом с человеком, который сохранил часть его матери. Семьи Ферта и Гидденс поддерживали связь после трансплантации. Они встречались на годовщинах операции, днях рождения и других семейных мероприятиях.

«Эми дышала, а Кэрри танцевала», — так родственники описали свадебный танец.

После операции Гидденс смогла продолжить воспитывать сыновей-близнецов, которые сейчас учатся в старших классах. Позднее женщина также удочерила девочку. Родственники Эми Ферт участвуют в работе организаций, которые помогают донорам и пациентам после трансплантации.

Ранее китайские врачи впервые одновременно пересадили человеку печень и обе почки свиньи. Операцию провели специалисты второй больницы Медицинского университета Гуанси. Пациентом стал 53-летний мужчина, у которого врачи констатировали смерть мозга. Органы функционировали около пяти суток, после чего семья пациента попросила завершить эксперимент. Исследователи назвали результаты предварительными и заявили о планах продолжить изучение мультиорганной ксенотрансплантации. Ранее врачи проводили подобные операции только с отдельными органами свиней.

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