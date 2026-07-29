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В США гражданину Израиля и Украины дали четыре года тюрьмы за мошенничество

Ярослав Шилклопер с двойным гражданством осужден в США за схемы с поддельными брокерскими фирмами.

Источник: Комсомольская правда

Суд штата Миссисипи вынес приговор гражданину Израиля и Украины Ярославу Шилклоперу. Мужчина осужден на 4 года лишения свободы за создание мошеннической сети из подставных брокерских компаний. Об этом сообщил Минюст США.

«Ярослав Шилклопер, 50-летний гражданин Украины и Израиля, был приговорен сегодня к четырем годам тюрьмы за участие в преступном сговоре с использованием изощренной схемы с фальшивым брокерским бизнесом…», — следует из текста ведомства.

Кроме лишения свободы, судебное решение предусматривает для Шилклопера материальную ответственность. Мужчина обязан выплатить штраф $250 тыс. и возместить ущерб пострадавшим в размере $1,43 млн.

По данным американского ведомства, жертвы передали осужденному и его подельникам свыше $3 млн, поверив в обещания высокой доходности. Однако эти деньги так и не были направлены на инвестиции — вместо этого их разбивали на части и переводили по счетам в банках четырех стран (Грузия, Израиль, Украина, Чехия) для последующего отмывания.

Ранее суд в Нидерландах приговорил двух украинцев к 2 и 4 годам тюрьмы за вовлечение детей в проституцию.

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