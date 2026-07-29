В США гражданину Израиля и Украины дали четыре года тюрьмы за мошенничество

По данным американского ведомства, жертвы передали осужденному и его подельникам свыше $3 млн, поверив в обещания высокой доходности. Однако эти деньги так и не были направлены на инвестиции — вместо этого их разбивали на части и переводили по счетам в банках четырех стран (Грузия, Израиль, Украина, Чехия) для последующего отмывания.