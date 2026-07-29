Россиян предупредили о смертельно опасном сочетании с грибами

Телеканал «Царьград» сообщил, что наиболее благоприятными условиями для роста грибов являются температура почвы от плюс 10 до 20 градусов и влажность не ниже 70%. После хорошего дождя первые грибы могут появиться уже через один-два дня, а пик роста обычно приходится на третий-пятый день.