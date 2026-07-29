Россиян предупредили о смертельно опасном сочетании с грибами

Диетолог Ванда Корогод в беседе с aif.ru рассказала, какие продукты не следует смешивать с грибами.
Специалист отметила, что «тяжелой» пищей для переваривания грибы делает хитин. Поэтому они очень плохо идут у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в периоды обострения.
По ее словам, рекомендуемая норма для взрослого человека — не больше 100−150 граммов за раз. И это не сковорода грибов, залитая сметаной, а именно чистый продукт. Превышение этой планки может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт.
«Особенно опасно сочетание алкоголя с условно съедобными грибами — оно может привести к отравлению, а в крайних случаях к печеночной и почечной недостаточности», — предупредила она.
Телеканал «Царьград» сообщил, что наиболее благоприятными условиями для роста грибов являются температура почвы от плюс 10 до 20 градусов и влажность не ниже 70%. После хорошего дождя первые грибы могут появиться уже через один-два дня, а пик роста обычно приходится на третий-пятый день.