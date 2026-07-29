Очень страшные дела: лучшие современные ужастики

Это самый спорный современный хоррор: в соцсетях фанаты лютуют из-за того, что загадок с каждой серией и с каждым сезоном становится всё больше, логики — меньше. Но они продолжают смотреть и делиться многочисленными теориями происходящего. Действие разворачивается в загадочном городке, в который каждый его обитатель попал случайно, будто сбившись с пути. Выбраться обычной дорогой невозможно — она водит по кругу. Всё бы ничего, вот только по ночам из леса выходят монстры в человеческом обличье, готовые разорвать любого встречного на части. Единственная защита от них — магические амулеты, которые местные вешают на дверь. Откуда эти амулеты и сами монстры? Что за призраки детей являются отдельным героям в видениях и твердят: «Анкуи»? Кто скрывается под маской человека в желтом? В конце концов почему жители не могут просто устроить собрание и рассказать всё, что каждый знает об этом странном месте, чтобы собрать пазл и выбраться?