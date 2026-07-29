Очень страшные дела: лучшие современные ужастики

По данным российского рейтинга сериалов от «Медиалогии», отечественные проекты по итогам первого полугодия 2026-го заняли 57 из 100 позиций. Возглавил подборку один из лидеров зрительских симпатий ежемесячных топов — фэнтези с элементами хоррора «Очень странные дела». Среди других сериалов в жанре ужасов — многолетняя франшиза «Ходячие мертвецы», «Оно: Добро пожаловать в Дерри» по Стивену Кингу и научно-фантастический триллер «Извне», пожалуй, с самым запутанным сюжетом среди современных проектов. Вместе с экспертами киноиндустрии «Известия» разбирают формулу страха.
«Очень странные дела», 1-е место.
Сериал скорее воспринимается как ностальгическая научно-фантастическая драма о подростках. За ностальгию здесь отвечают визуальные коды 1980-х, где разворачивается действие. Но создатели проекта братья Даффер во многом вдохновлялись именно классикой хоррора, используя характерные для жанра звуковые приемы, обращаясь к теме одержимости и наконец создавая монстров из Изнанки — Демогоргона и Векну, которые обитают в опасном параллельном измерении и пытаются утащить туда побольше детей.
Сергей Сычев, кинокритик.
— Сериал удивительным образом сочетает собственно хоррор-часть и пародию на классические хорроры. К первой относится то, что действительно пугает современного человека: ребенок пропал; ребенок вернулся, но словно бы и не он; уютный маленький мирок крохотного городка становится эпицентром войны сначала режимов, а потом и измерений; маньяк с повадками педофила. Вторая — это, конечно, монстры, отсылающие к «Чужому», «Восставшему из ада», «Зловещим мертвецам», «Кэрри», «Твин Пикс» и другим хитам эпохи, в которой разворачивается действие. Так проекту удалось быть одновременно и ностальгическим, и актуальным, что во многом предопределило его суперуспех.
«Ходячие мертвецы», 16-е место.
Постапокалиптической вселенной «Ходячих мертвецов» уже почти два десятка лет — первый сезон вышел в 2010 году. История о том, как цивилизация разрушилась, а человечество оказалось на грани выживания, стала одной из самых масштабных франшиз XXI века: вышло 11 сезонов и ряд спин-оффов. Здесь зомби — не просто физическая угроза, но и олицетворение нового мира, где не меньшая угроза исходит от выживших, которые в условиях соперничества раз за разом оказываются на грани и вынуждены стоять перед нравственным выбором.
Макс Чкония, автор Telegram-канала «Макс и сериалы».
— Популярность «Ходячих мертвецов» теперь держится на спин-оффах — их уже шесть. Франшизе повезло родиться в тот момент, когда тема зомби-культуры была на пике, а по мере угасания основного сериала авторы просто разбили аудиторию по интересам. Зрителям больше не нужно смотреть всё: если нравится Ниган — есть «Мертвый город», хотите Дэрила — смотрите его сольник. Причем необязательно знать весь лор франшизы, поэтому аудитория спин-оффов растет еще и за счет новых зрителей, не видевших основной сериал. Это позволяет авторам экспериментировать и с форматами: в одной вселенной могут сосуществовать и приключенческое роуд-муви, и романтическая история на фоне постапокалипсиса. Продолжаться это может бесконечно: персонажи будут появляться и погибать, локации — сменяться. Так что еще несколько лет «Ходячие», скорее всего, будут оставаться в топе.
«Извне», 17-е место.
Это самый спорный современный хоррор: в соцсетях фанаты лютуют из-за того, что загадок с каждой серией и с каждым сезоном становится всё больше, логики — меньше. Но они продолжают смотреть и делиться многочисленными теориями происходящего. Действие разворачивается в загадочном городке, в который каждый его обитатель попал случайно, будто сбившись с пути. Выбраться обычной дорогой невозможно — она водит по кругу. Всё бы ничего, вот только по ночам из леса выходят монстры в человеческом обличье, готовые разорвать любого встречного на части. Единственная защита от них — магические амулеты, которые местные вешают на дверь. Откуда эти амулеты и сами монстры? Что за призраки детей являются отдельным героям в видениях и твердят: «Анкуи»? Кто скрывается под маской человека в желтом? В конце концов почему жители не могут просто устроить собрание и рассказать всё, что каждый знает об этом странном месте, чтобы собрать пазл и выбраться?
Роман Волынский, культурный журналист, автор Telegram-канала «Извините, что пропал на год».
— «Извне» строится на тропе о месте, в которое легко попасть, но невозможно выбраться. И в отличие от «Под куполом» (экранизации Кинга) или «Сосен» герои, как и зрители, не могут установить причинность своего положения. Отсюда и тревожно-мистическая атмосфера, не уступающая «Остаться в живых». Кроме того, в отличие от других современных сериалов «Извне» по-хорошему старомоден: сценаристы не оборачивают психологические травмы героев в хоррор напрямую. Здесь всё работает по своим, пусть и не до конца понятным законам.
Многих зрителей раздражает, что события развиваются медленно, а создатели не дают ответов. Но при этом большинство всё равно продолжает смотреть сериал. Что хорошо. Предположу, что это намеренная стратегия — во многом противостоящая проектам, где сценаристы из страха потерять зрителя искусственно разгоняют действие чуть ли не в каждой сцене. Надеюсь, что создатели не дадут конкретного ответа в финале, но это не отменит его понимания. В идеале после окончания сериала у каждого зрителя будет свое представление о том, что случилось, и со временем благодаря фанатскому сообществу и критикам мы придем к какой-то более-менее устраивающей всех трактовке. Как это было, например, с «Остаться в живых».
«Оно: Добро пожаловать в Дерри», 92-е место.
Действие сериала по Стивену Кингу разворачивается в 1962 году — за 27 лет до событий фильма «Оно» (2017). В небольшой городок переезжает семья военного Лероя Хэнлона — жена и сын Уилл. Когда там начинают погибать дети, группа школьников вместе с новеньким начинает расследование.
Иван Афанасьев, кинокритик.
— Стивен Кинг вскрывает многочисленные фобии нашего общества и превращает их в сюжеты. «Оно» как раз таки обнажает самый большой, наверное, страх взрослого человека — это боязнь за своих детей. Кинг во многих случаях очень точно бьет по болевым точкам, и он очень податливый для экранизации писатель. Приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри» можно назвать самостоятельным успешным проектом. Я думаю, в этом была стратегическая задумка создателей — сделать сериал, который будет интересен не только тем, кто видел «Оно». Его можно начать смотреть, не зная вообще ничего про первоначальный сюжет и даже не зная, о чем книга, и так далее. Мне кажется, он заинтересует новых зрителей, и на это наверняка была ставка.