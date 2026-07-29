Играй, гусляр: как снимают новую версию «Садко»

Поскольку у Любавы теперь двое женихов, она решает испытать их: велит сходить туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Вместе с Садко в опасное путешествие отправляется Буслай — смелый и отчаянный мореплаватель в исполнении Никиты Кологривого. Его герой готов бросить вызов даже Морскому царю ради друга. Никита предстает перед зрителями в образе брутального парня: окладистая борода, тельняшка под косовороткой. Рядом с ним — харизматичная блондинка, воительница Рандгрид (Елизавета Ищенко). Буслай — мечта всех девушек: он ничего не боится, кроме перспективы быть окольцованным. Невесты буквально вешаются ему на шею, а он бежит от них как от огня.