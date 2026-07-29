Играй, гусляр: как снимают новую версию «Садко»

В Москве завершаются съемки сказочного блокбастера «Садко». На площадке — звездный состав: роль гусляра Садко досталась Антону Рогачеву, снявшемуся в «Этерне», его возлюбленную Любаву играет Анна Пересильд. Компанию им составили Никита Кологривый и Елизавета Ищенко — в образах боевого моряка Буслая и воительницы Рандгрид. Также в касте Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина, Алексей Дмитриев. Прокат намечен на 2028 год, дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». Корреспонденты «Известий» побывали на съемках новой версии легендарной сказки и увидели, как рождается современное чудо.
Не царское дело.
В павильонах на Подъемной выстроили грандиозную декорацию — царские палаты. Всё здесь с размахом: высокие расписные сводчатые потолки, резные каменные колонны, окна с золотыми витражами, тяжелые дубовые двери. Тронный зал освещает огромная люстра на сотню свечей.
Фото: Кинокомпания СТВАнна Пересильд.
Бояре и девицы сидят по лавкам в ожидании претендентов на руку и сердце новгородской княжны Любавы (Анна Пересильд). Среди женихов — гусляр Садко (Антон Рогачев) и владыка тысячи островов, его величество царь заморских земель Дормидонт (Роман Васильев). Богатый жених явно нравится девушкам: у него черные закрученные усы и эспаньолка, на нем лиловый кафтан, подпоясанный золоченым кушаком, и сафьяновые сапоги. Завидная партия для Любавы — именно такого жениха ей сосватала тетка, боярыня Глафира.
Кристина Бабушкина, играющая Глафиру, называет свою героиню хитрой и корыстной: у той есть план — выдать Любаву замуж за заморского жениха, чтобы самой стать полноправной хозяйкой в Новгороде. Молодая княжна уже была готова покориться воле родственницы, но встретила Садко и влюбилась с первого взгляда. Молодец вернулся в Новгород после дальнего похода за три моря — и, похоже, ничего не нажил. В тронный зал он пришел в холщовой косоворотке, красных шароварах и стоптанных сапогах. На фоне роскошного Дормидонта Садко выглядит простовато — но именно в этой простоте и кроется его обаяние.
Фото: Кинокомпания СТВНикита Кологривый, Антон Рогачев.
Поскольку у Любавы теперь двое женихов, она решает испытать их: велит сходить туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Вместе с Садко в опасное путешествие отправляется Буслай — смелый и отчаянный мореплаватель в исполнении Никиты Кологривого. Его герой готов бросить вызов даже Морскому царю ради друга. Никита предстает перед зрителями в образе брутального парня: окладистая борода, тельняшка под косовороткой. Рядом с ним — харизматичная блондинка, воительница Рандгрид (Елизавета Ищенко). Буслай — мечта всех девушек: он ничего не боится, кроме перспективы быть окольцованным. Невесты буквально вешаются ему на шею, а он бежит от них как от огня.
Кристина Бабушкина попала в сказку уже во второй раз: до этого она снималась в «Алисе в стране чудес», где впервые работала вместе с Анной Пересильд. Теперь она играет властную тетку главной героини.
Фото: Кинокомпания СТВРоберт Захарян, Кристина Бабушкина.
— Должна заявить категорически: Анюта — невероятный трудоголик, — говорит Кристина Бабушкина. — Она профессионально растет и полностью отдается роли. Мы постоянно находимся в совместном творческом поиске.
Кастинг получился удачным, и это вдохновляет не только режиссера и продюсеров, но и самих актеров: «Садко» — шанс узнать кумиров в новом качестве. По словам режиссера Ивана Оганесова, зрители еще не видели такого Никиту Кологривого: он создал совершенно нового героя — со своими парадоксами и странностями.
Гусляр‑самоучка.
Создатели бережно отнеслись к первоисточнику — легендарному фильму Александра Птушко 1952 года с Сергеем Столяровым и Аллой Ларионовой в главных ролях. Картина получила «Серебряного льва Святого Марка» на XIV Венецианском кинофестивале. Последователи вдохновлялись этим шедевром, но не пошли по пути буквального повтора: в новую версию добавили неожиданные сюжетные ходы и новых героев.
Фото: Кинокомпания СТВКадр со съемок «Садко».
— Мы сохранили все ключевые моменты классического произведения, но при этом построили сюжет на мощной линии любви наших героев, которая будет близка и понятна современному молодому зрителю, — рассказал продюсер Дмитрий Литвинов. — А семейная аудитория и дети получат увлекательные аттракционы подводного царства и приключения Садко. Бюджет в 1 млрд 200 млн рублей позволил нам полностью реализовать все идеи и мечты — от декораций, костюмов, грима до огромного пласта компьютерной графики.
Часть сцен «Садко» снимают в крупнейшей студии виртуального продакшена в Восточной Европе — в 16‑м павильоне «Мосфильма». Там можно сделать зиму летом и создать подводное царство с его невероятными обитателями. Природные локации для съемок нашли в Приозерске, Санкт‑Петербурге и Москве.
Фото: Кинокомпания СТВРежиссер «Садко» Иван Оганесов и Антон Рогачев.
Съемки в сказке требуют особой подготовки. Антон Рогачев брал уроки игры на гуслях, чтобы в кадре всё выглядело правдоподобно. Инструмент для героя специально создали мастера. Кроме того, артист учился управлять ладьей на Ладоге — и справился с задачей. Антон родом из Архангельской области, а поморы — знатные мореплаватели.
Семь песен для Садко.
Идейным вдохновителем превращения сказки в блокбастер стала креативный продюсер Дарья Чаруша: именно с ее подачи проект обрел музыкальный масштаб. Она же написала для фильма семь песен для героев (за плечами — актерское и режиссерское образование, а также диплом консерватории).
По словам продюсера картины Екатерины Кононенко, у Дарьи получилась музыка в стиле неофолк — сейчас это направление особенно популярно, в том числе среди молодежи. Сама Чаруша призналась, что на создание песен ее вдохновила одноименная опера Римского‑Корсакова, хотя классических мелодий в фильме не будет.
Фото: Кинокомпания СТВРоман Васильев.
Творение Римского‑Корсакова стало опорой и для художника‑постановщика Дмитрия Онищенко.
— Мы изучили разные постановки оперы «Садко» и увидели в оформлении одной из них ладью с головой орла на носу, — поделился с «Известиями» Дмитрий Онищенко. — И мы сделали для Садко такой же корабль.
Для росписи стен в палатах Любавы он пригласил настоящих иконописцев: на фресках изображены жития новгородских князей, а по центру — портрет родителей девушки. Трон в зале практически копия трона Ивана Грозного — с деталями, подсмотренными в интерьерах княжеских палат. Самым сложным оказалось создать витражи, похожие на леденцы: «карамельные» барельефы делали из смолы, спекая ее со стеклом.
Оператор‑постановщик Владимир Башта знает, как создать мир чудес: он же снимал картину «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в главной роли.
Фото: Кинокомпания СТВОператор‑постановщик Владимир Башта.
— Оператор вообще этого актера считает национальным достоянием, — отмечают в съемочной группе. — И вся команда с этим абсолютно согласна.
Ради создания чуда на экране Башта работал и под водой, и в воздухе, и в современном павильоне с использованием цифровых технологий.
— Я исповедую идею, что полагаться можно не на технику — она более‑менее понятна, — говорит Владимир Башта. — А вот придумать что‑то, дернуть за какую‑то эмоциональную ниточку — такое можно сделать даже обычным зеркальцем или фонариком.
Фото: Кинокомпания СТВКадр со съемок «Садко».
Как признается Владимир Башта, создатели хотят в первую очередь удивить самих себя. Если это удастся, зрителю тоже будет интересно.
Костюмы для «Садко» создала художник Надежда Васильева, на счету которой — тысячи ярких образов для таких сказочных блокбастеров, как «Буратино», «Летучий корабль», «Конек‑Горбунок» и «По щучьему велению». Все сделаны вручную, и в каждом — масса деталей: даже наряды актеров массовых сцен можно разглядывать с лупой. Всё расшито бисером, дополнено невероятной фурнитурой. На боярах — меховые шапки, на служивых — шлемы, вывязанные крючком. Даже служанки выглядят так, будто сошли с подиума: сложные платья украшены вологодскими кружевами и расшиты тесьмой. А платье Любавы — синее атласное со шлейфом — достойно высших похвал.
Фото: Кинокомпания СТВКадр со съемок «Садко».
Сейчас съемки близятся к финалу. Осталось решить технологическую задачу: снять сцены подводного мира с огромным количеством графики — с шестиметровыми моржами, осьминогами, плавающими и поющими под водой персонажами. А еще предстоит создать тролля и Птицу правды. Фильм выйдет в прокат в 2028 году — и тогда зрители смогут оценить весь масштаб.