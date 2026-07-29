Татьяна Навка требует отменить введённые против неё санкции ЕС и выплатить компенсацию

Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале» Евросоюза 27 июля. Сообщается, что Навка аргументирует свои претензии тем, что ЕС не смог доказать наличие достаточной связи между ней и заявленной целью рестрикций. Кроме того, отсутствуют надлежащие причины введения санкций, а сама процедура проведена с юридическими ошибками, сказано в исковом заявлении Навки.