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Татьяна Навка требует отменить введённые против неё санкции ЕС и выплатить компенсацию

Навка через суд потребовала отменить санкции ЕС и выплатить ей более €2 млн.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка подала иск в Суд ЕС. Она требует не только снятия с неё санкций, введённых Советом Евросоюза, но и выплатить компенсацию в размере €2 млн. В такую сумму именитая российская спортсменка оценила причинённый моральный ущерб и возмещение стоимости юридических услуг.

Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале» Евросоюза 27 июля. Сообщается, что Навка аргументирует свои претензии тем, что ЕС не смог доказать наличие достаточной связи между ней и заявленной целью рестрикций. Кроме того, отсутствуют надлежащие причины введения санкций, а сама процедура проведена с юридическими ошибками, сказано в исковом заявлении Навки.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России. За заслуги перед страной ей присвоили звание заслуженного мастера спорта, а также наградили орденом Дружбы.

Спортсменка попала под американские санкции в 2022 году. Она не согласилась с решением Брюсселя.

Накануне Навка назвала возвращение России в МОК триумфом справедливости.

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