Футбольный клуб из Перу спасся от краха, разместив на форме тысячу логотипов

Ранее Life.ru писал, что игровую футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали за $4,88 млн. Торги провёл аукционный дом Sotheby’s. Бразильский нападающий вышел в этой форме на решающий матч против сборной Швеции. Встреча завершилась победой Бразилии со счётом 5:2. Пеле забил два мяча и помог национальной команде впервые выиграть чемпионат мира. Для 17-летнего футболиста этот титул также стал первым в карьере.