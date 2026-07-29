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Футбольный клуб из Перу спасся от краха, разместив на форме тысячу логотипов

Четырёхкратный чемпион Перу, клуб «Депортиво Мунисипаль», оказался на грани исчезновения из-за серьёзных финансовых трудностей. Команда вылетела в любительскую лигу и находилась в шаге от полного банкротства. В отчаянной попытке спасти клуб руководство обратилось к болельщикам с необычным предложением.

Источник: Life.ru

Каждый желающий мог разместить свой логотип на игровой форме за 200 солей — это около 4600 рублей. Идея нашла живой отклик: около тысячи фанатов и предпринимателей приняли участие в акции. Вырученных средств хватило, чтобы покрыть годовые расходы команды.

В текущем сезоне «Депортиво Мунисипаль» выходит на поле в футболках, полностью покрытых логотипами спонсоров. Этот эксперимент не только спас клуб от закрытия, но и привлёк внимание мировых СМИ, став примером того, как поддержка болельщиков может в прямом смысле спасти футбольную команду.

Ранее Life.ru писал, что игровую футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали за $4,88 млн. Торги провёл аукционный дом Sotheby’s. Бразильский нападающий вышел в этой форме на решающий матч против сборной Швеции. Встреча завершилась победой Бразилии со счётом 5:2. Пеле забил два мяча и помог национальной команде впервые выиграть чемпионат мира. Для 17-летнего футболиста этот титул также стал первым в карьере.

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