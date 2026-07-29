Итальянская мафия нацелилась на дроны из зоны конфликта на Украине: что известно

Как отметил прокурор, полиция уже перехватила одну из поставок вооружений, прибывших в Италию с Балкан. Де Лучии предупредил, что мафия нацелена на переоснащение высокотехнологичными средствами ведения борьбы не ограничиваясь Палермо, а охватывая всю страну, и отечественная система безопасности к такому вызову пока не готова.