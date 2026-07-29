Итальянская мафия нацелилась на дроны из зоны конфликта на Украине: что известно

Мафиозные кланы Италии стремятся получить доступ к новейшим образцам оружия, появляющимся в нелегальном обороте. В частности, их интересуют боеприпасы для дронов. Об этом сообщает прокурор Палермо Маурицио де Лучии, передает ANSA.
«Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. У нас есть данные о закупках запускаемых с дронов боеприпасов — оружия, от которого мы не готовы защищаться», — сказал прокурор.
Как отметил прокурор, полиция уже перехватила одну из поставок вооружений, прибывших в Италию с Балкан. Де Лучии предупредил, что мафия нацелена на переоснащение высокотехнологичными средствами ведения борьбы не ограничиваясь Палермо, а охватывая всю страну, и отечественная система безопасности к такому вызову пока не готова.
По словам прокурора, главная угроза сегодня исходит от стремления мафии заполучить более современное вооружение, хлынувшее на теневой рынок из зоны украинского конфликта.
Как сообщало издание Tagesschau, западное оружие, поставляемое Украине, утекало на черный рынок еще с 2022 года.