Россиян предупредили об опасности пива для сердца

Длительного и чрезмерное употребления пива и другого алкоголя приводит серьезным заболеваниям сердца. Об этом aif.ru рассказал профессор Михаил Корякин.
«Во-первых, из-за токсического действия этанола. Алкоголь напрямую повреждает клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты), вызывая их дистрофию и замещение их жировой или соединительной тканью. Сердце становится дряблым», — сказал он.
По его словам, также происходит перегрузка объемом. Пиво, в отличие от крепкого алкоголя, обычно выпивается литрами. Кроме того, возникает дефицит витаминов и минералов. Так как алкоголь вымывает калий, магний и витамины группы B, которые критически важны для нормального функционирования миокарда, добавил специалист.
Корякин добавил, что высокая калорийность напитка ведет к ожирению, что еще больше нагружает сердечно-сосудистую систему.
Телеканал «Царьград» назвал наиболее коварной формой алкоголизма — пивную. Пиво многие расценивают как безобидный напиток. Пивной алкоголизм может проявляться в виде ежедневного употребления даже небольшого количества напитка, неспособности расслабиться и снять стресс без него, а также визуальными изменениями, такими как появление пивного живота, отеков и одышки.