Россиян предупредили об опасности пива для сердца

По его словам, также происходит перегрузка объемом. Пиво, в отличие от крепкого алкоголя, обычно выпивается литрами. Кроме того, возникает дефицит витаминов и минералов. Так как алкоголь вымывает калий, магний и витамины группы B, которые критически важны для нормального функционирования миокарда, добавил специалист.