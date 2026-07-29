Названа безопасная доза молочного шоколада

Чрезмерное употребление молочного шоколада может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и метаболическим нарушениям. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал диетолог Андрей Бобровский.
Он отметил, что высокая калорийность является главной опасностью такого продукта.
«Еще одна угроза — так называемые вредные жиры в составе молочного шоколада. Это предвестники гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он, отметив, что также быстрые углеводы вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, выброс инсулина.
Врач напомнил, что молочный шоколад — это десерт, не предназначенный для ежедневного употребления и его безопасная норма составляет — 30−50 г в неделю.
KP.RU сообщил, что категория шоколада определяется процентным содержанием какао. Чем его больше, тем шоколад считается лучше. Натуральным шоколадом можно назвать только тот, который содержит какао-масло, а не другие заменители.