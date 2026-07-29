Telegraph подсчитал, что война в Иране обошлась США в 151 миллиард долларов

Профессор Гарвардского университета Линда Билмс, ведущий эксперт по экономике войны, назвала эту сумму «лишь верхушкой айсберга». По ее словам, большинство членов Конгресса не относятся серьезно к этой цифре, а у военных расходов «длинный хвост» — война в Афганистане длилась почти 20 лет и обошлась в 2,26 триллиона долларов. При этом сейчас госдолг США достигает 100 процентов ВВП, тогда как в 2001 году бюджет был профицитным.