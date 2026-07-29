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Telegraph подсчитал, что война в Иране обошлась США в 151 миллиард долларов

Военные действия США в Иране по состоянию на 24 июля обошлись как минимум в 151,3 миллиарда долларов, подсчитало британское издание The Daily Telegraph.

Военные действия США в Иране по состоянию на 24 июля обошлись как минимум в 151,3 миллиарда долларов, подсчитало британское издание The Daily Telegraph.

Сообщается, что если война продолжится такими темпами, сумма издержек до конца года превысит 311 миллиардов долларов.

Профессор Гарвардского университета Линда Билмс, ведущий эксперт по экономике войны, назвала эту сумму «лишь верхушкой айсберга». По ее словам, большинство членов Конгресса не относятся серьезно к этой цифре, а у военных расходов «длинный хвост» — война в Афганистане длилась почти 20 лет и обошлась в 2,26 триллиона долларов. При этом сейчас госдолг США достигает 100 процентов ВВП, тогда как в 2001 году бюджет был профицитным.

Бывшая замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента Лорел Рэпп отметила, что трата средств на войну на Ближнем Востоке подрывает возможности Вашингтона противостоять другим соперникам, «и это приятные новости для Китая», говорится в материале.

Ранее сообщалось, что администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана.

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