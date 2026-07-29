Глава Аргентины связал нападки на команду с демократами США

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с резким заявлением в эфире местного радио, назвав волну критики в адрес национальной сборной и ее болельщиков во время чемпионата мира 2026 года частью скоординированной кампании. По его словам, за этой деятельностью стоят Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.
Аргентинский лидер охарактеризовал происходящее как «работу прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали». При этом он отдельно указал на роль администрации бразильского президента Лулы да Силвы, утверждая, что именно оттуда шло основное финансирование.
На протяжении всего турнира команда Аргентины и ее фанаты неоднократно становились мишенью для критики в социальных сетях. Основной причиной назывались расистские инциденты с участием аргентинских болельщиков. Перед финалом голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон призвал чернокожих зрителей не поддерживать Аргентину, назвав ее «исторически одной из самых расистских стран мира».
Напряжение вокруг сборной не помогло ей на поле — в решающем матче аргентинцы уступили Испании со счетом 0:1 в дополнительное время, не сумев защитить титул, завоеванный в Катаре в 2022 году. Для Аргентины это поражение стало четвертым в финалах чемпионатов мира. Ранее команда уступала Уругваю (1930), ФРГ (1990) и Германии (2014). При этом аргентинцы остаются трехкратными чемпионами мира — победными для них стали финалы 1978, 1986 и 2022 годов.
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