Глава Аргентины связал нападки на команду с демократами США

Напряжение вокруг сборной не помогло ей на поле — в решающем матче аргентинцы уступили Испании со счетом 0:1 в дополнительное время, не сумев защитить титул, завоеванный в Катаре в 2022 году. Для Аргентины это поражение стало четвертым в финалах чемпионатов мира. Ранее команда уступала Уругваю (1930), ФРГ (1990) и Германии (2014). При этом аргентинцы остаются трехкратными чемпионами мира — победными для них стали финалы 1978, 1986 и 2022 годов.