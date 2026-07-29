Калинская обыграла Касаткину на старте теннисного турнира в Вашингтоне

А ранее российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-250 в шведском Бостаде. В решающем матче он переиграл итальянца Лучано Дардери. Поединок продлился 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:4, 6:3. За это время россиянин оформил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки.