В ООН назвали условие возникновения новой эпидемии ВИЧ в мире

Мир может столкнуться с эпидемией ВИЧ. Предупреждение об этом содержится в последнем докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). Возможной причиной возникновения эпидемии в документе называют сокращение программ борьбы с распространением вируса иммунодефицита.
«Сокращение международного финансирования, а также урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом», — сказано в докладе.
Сообщается, что объём международного финансирования соответствующих программ уже снизился на 18%. Прогнозируется, что к 2030 году более 3 млн человек в мире могут быть инфицированы ВИЧ, если ситуация не будет срочно исправлена.
Ранее ООН назвала окончание эпидемии СПИД к 2030 году политическим и финансовым вопросом.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих кризисов.
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