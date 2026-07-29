В ООН назвали условие возникновения новой эпидемии ВИЧ в мире

«Сокращение международного финансирования, а также урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом», — сказано в докладе.