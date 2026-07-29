Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН назвали условие возникновения новой эпидемии ВИЧ в мире

ООН: миру грозит эпидемия ВИЧ в случае сокращения программ борьбы с ним.

Источник: Комсомольская правда

Мир может столкнуться с эпидемией ВИЧ. Предупреждение об этом содержится в последнем докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). Возможной причиной возникновения эпидемии в документе называют сокращение программ борьбы с распространением вируса иммунодефицита.

«Сокращение международного финансирования, а также урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом», — сказано в докладе.

Сообщается, что объём международного финансирования соответствующих программ уже снизился на 18%. Прогнозируется, что к 2030 году более 3 млн человек в мире могут быть инфицированы ВИЧ, если ситуация не будет срочно исправлена.

Ранее ООН назвала окончание эпидемии СПИД к 2030 году политическим и финансовым вопросом.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих кризисов.

Как происходит три четверти заражений ВИЧ, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше