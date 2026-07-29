Служба внешней разведки РФ заявила, что удар ВСУ по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Утверждается, что украинские войска готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полётные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты. Там добавили, что британцам придётся ответить за эту атаку и другие варварские преступления против народов России и Украины.