Мартина Штэммлер-Герузел из ФРГ рассказала о реакции на гражданство РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, получившая гражданство России, рассказала в интервью ТАСС, что плакала от счастья и до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать свою радость.
«Радость была огромной. Я до сих пор нахожусь в состоянии, когда трудно подобрать слова. Я много раз плакала, в основном от счастья, — и сейчас тоже. Это мечта, которую я вынашивала уже 10 лет», — поделилась она.
Штэммлер-Герузел пояснила, что ранее возникали сложности из-за двойного гражданства, однако изменения в законодательстве ФРГ в 2024 году сделали возможным получение паспорта гражданина России. «Российское посольство, а также посол России в Берлине [Сергей Нечаев] оказали нам большую поддержку в этом процессе», — добавила она.
Тренер рассказала, что сначала не поверила новости о получении гражданства. «Ведь раньше всегда говорили, что процедура занимает как минимум год, а документы были отправлены в Москву только этой весной. Но потом все произошло очень быстро. Затем мне написали из посольства: “Поздравляем, вы получили гражданство. Но нам еще нужно дождаться официального уведомления из министерства, после чего мы с вами свяжемся”, — добавила она.
Штэммлер-Герузел поделилась, что многие поздравили ее с получением паспорта. Она рассказала об этом отцу. «Сначала он просто перевел дух, а потом сказал: “Это великолепно. Теперь мы покупаем землю”. Мой отец — фермер. Он сразу заговорил о покупке земли и хочет поехать в Россию. Кстати, он уже дважды был там вместе со мной», — отметила собеседница агентства.
13 июля президент РФ Владимир Путин принял в российское гражданство немецкого тренера-берейтора Мартину Штэммлер-Герузел, специализирующуюся на работе с тяжеловозными породами лошадей. Ей 56 лет, она известна по участию в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Она демонстрировала выступление вместе со своими подопечными — владимирскими лошадями-тяжеловозами.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.