Мартина Штэммлер-Герузел из ФРГ рассказала о реакции на гражданство РФ

Тренер рассказала, что сначала не поверила новости о получении гражданства. «Ведь раньше всегда говорили, что процедура занимает как минимум год, а документы были отправлены в Москву только этой весной. Но потом все произошло очень быстро. Затем мне написали из посольства: “Поздравляем, вы получили гражданство. Но нам еще нужно дождаться официального уведомления из министерства, после чего мы с вами свяжемся”, — добавила она.