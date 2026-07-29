На Мамаевом кургане дали старт Всероссийской программе «Дорогами Победы»

В рамках этой программы участники смен «Авангарда» из 70 регионов страны до конца лета смогут познакомиться с историей города-героя. Планируется, что тематические экскурсии смогут посетить больше тысячи участников летних смен, в том числе «Страны Героев» и «Времени юных героев». На маршрутах их ждут различные грани истории и судеб защитников Сталинграда.