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На Мамаевом кургане дали старт Всероссийской программе «Дорогами Победы»

В рамках программы больше 70 участников смен «Авангарда» познакомятся с историей города-героя.

В областном центре на Мамаевом кургане курсанты лагеря «Авангард» дали старт новому сезону Всероссийской программы «Дорогами Победы», сообщает администрация Волгоградской области.

В рамках этой программы участники смен «Авангарда» из 70 регионов страны до конца лета смогут познакомиться с историей города-героя. Планируется, что тематические экскурсии смогут посетить больше тысячи участников летних смен, в том числе «Страны Героев» и «Времени юных героев». На маршрутах их ждут различные грани истории и судеб защитников Сталинграда.

А ранее в оборонно-спортивном лагере «Авангард» открылась военно-патриотическая смена «Страна Героев».